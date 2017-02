El vídeo de un joven que trata de salvar a unos bomberos se vuelve viral

El vídeo que muestra a un voluntario encargado de labores de ayuda a los bomberos mientras combaten uno de los incendios forestales destados en Portezuelo, región de Biobío, en Chile, se ha vuelto viral.

Las imágenes se emitieron en 'Bienvenidos', el programa matinal de Calle 13, y en ellas se puede observar a un joven que trata de romper un candado puesto en una reja. Su intención parece ser la de abrir las puertas para que los bomberos puedan salir y escapar de las llamas.

El voluntario intenta, incluso con violencia, romper el candado varias veces sin éxito. No deja de intentarlo, y lo aporrea una y otra vez sin conseguir romperlo. Cuando parece que no va a conseguir que los bomberos puedan salir... éstos traspasan la reja por el lateral: no había valla. La puerta estaba colocada ahí, cerrada con el candado, pero era perfectamente franqueable por los laterales puesto que no había continuación de la misma.

Al ver a los bomberos pasar tranquilamente por el lateral, el voluntario no da crédito a lo que acaba de ocurrir. ¿Quizá se puso nervioso debido a la presencia de la cámara? El vídeo, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en viral dando la vuelta al mundo.