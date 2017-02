El sorprendente mensaje que escondía la placa de un perro perdido

Todos los días cientos de perros son abandonados en el mundo. Animales que vagan por las calles en buscar de un hogar. Así empieza la historia de Tyler Wilson.

Este joven paró a repostar su vehículo cuando se encontró a un perro extraviado. Inconscientemente, el muchacho, que no era la primera vez que veía al animal, pensó en que éste necesitaba ayuda: "Vi al perro hace dos semanas por esta zona. Cuando vino y se sentó a mi lado pensé en que llevaba perdido durante un tiempo", explica Wilson a 'The Dodo'.

Pero para sorpresa de Tyler, el animal tenía una placa en la que no figuraba ningún número de teléfono, ni la dirección de su vivienda, sino una orden de su dueño: "Me llamo Dew. No estoy perdido. Me gusta deambular. Pídeme que me vaya a casa."

Came up to me while I was pumping gas. Dew just likes to adventure pic.twitter.com/9C13t8WR4X — Tyler Wilson (@502_Wilson) 14 de enero de 2017

Según ha explicado la familia del animal a 'The Dodo', el perro pasa el día por la calle, saludando a los rostros nuevos que transitan por la zona, y después siempre vuelve a casa: "A Dew le encanta hacer amigos. Afortunadamente, tiene un chip y lleva un aparato con GPS, así que cuando se escapa de casa siempre sabemos dónde está. Le encanta dar amor".