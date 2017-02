En este paisaje hay una mujer escondida

La artista Jörg Düsterwald es capaz de camuflar en este paisaje a una mujer, y todo ello gracias a su sorprendente técnica del body painting. La alemana ha logrado en esta imagen hacer desparecer a una modelo con tan sólo pintura.

Te puede llevar un buen rato dar con ella, pues no es nada fácil encontrarla. Pero si no lo consigues no te desanimes, aquí te dejamos la solución.