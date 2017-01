Un hombre adopta a su vecina durante los últimos días de su vida

Hace cuatro años Chris Salvatore se mudó a vivir en su actual casa, en West Hollywood. Muy cerca de su casa vive Norma Cook, una anciana de 89 años con la que desde entonces ha mantenido una muy buena relación.

Pero hace unos meses, los médicos diagnósticaron a Norma una leucemia y la informaron de que no podía volver a su casa si no conseguía asistencia las 24 horas del día debido a su enfermedad. Los médicos advirtieron a la mujer que debido a la enfermedad y a otros problemas respiratorios, su vida corría peligro. Pero la anciana vivía sola y no tenía dinero para costear un servicio de esas características.

Fue entonces cuando Chris, su vecino de 31 años, decidió ponerse manos a la obra para ayudar a su vecina: puso un anuncio en el portal Gofundme para conseguir dinero y pagar la asistencia de Norma. Desde que puso el anuncio hasta ahora ha conseguido recaudar más de 50.000 euros. Pero no contento con eso, decidió acoger a la mujer en su casa para que no se encuentre tan sola y que pueda pasar los últimos días de su vida acompañada.

La anciana y su vecino se han convertido así en una especie de compañeros de piso, y tienen una relación típica de abuela y nieto. Las redes han aplaudido a este joven por su gran corazón y su caso está dando la vuelta al mundo a través de Internet.