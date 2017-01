Una actriz italiana cumple su promesa de realizar un 'Tour de felaciones' para celebrar el 'No' a Renzi en el referéndum

Paola Saulino es una joven actriz italiana que decidió poner toda la carne en el asador para conseguir el 'No' a Renzi en el referéndum que tuvo lugar el pasado 4 de diciembre y que supuso la dimisión de éste.

Ella llevó a cabo toda una campaña en redes sociales a favor del 'No' y para ello hizo una oferta a sus seguidores: "Practicaré sexo oral con aseada maestría, llevando a cabo mi deber hasta el final, sin perderme ni una gota de su esencia y mirando estrictamente a los ojos de quién vote 'no' al referéndum". Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia, que ha dado la vuelta al mundo.

Y Paola no se ha andado con rodeos. La actriz piensa cumplir su "promesa electoral", y para deleite de sus seguidores masculinos afines a sus ideas políticas, ha organizado lo que ha llamado el 'Pompa Tour' (el Tour de la felación) para dar lo prometido a quienes la apoyaron. Comenzando en Roma llegará hasta Bomarzo, y por el momento están confirmadas ciudades como Firenze, Bologna, Verona, Milano, Torino, Napoli, Bari, Lecce y Parlermo; aunque la actriz asegura que nuevas fechas y nuevas ciudades están por llegar.

La televisión francesa ya ha comprado los derechos de las imágenes del Tour para utilizarlo como documental, pero gracias a las redes sociales hemos podido saber que en Roma participaron unos 50 hombres.