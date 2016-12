7 cosas que probablemente no sabías de Darth Vader

El gran éxito cosechado por la saga de La Guerra de las Galaxias es inegable. Y entre los millones de fans se las películas, hay un personaje que ha sido foco de las miradas y el interés. Se trata de uno de los personajes más complejos de la saga, que no podría ser otro que Darth Vader, el padre de Luke Skywalker.

Aunque en los primero episodios (en orden cronológico de la historia, no del lanzamiento de las películas) puede parecer un niño pequeño e indefenso que de no ser por Qui-Gon-Jinn podría haber pasado desapercibido en la historia, termina convirtiéndose en un personaje tan complejo que ha suscitado la curiosidad de miles de fans.

Estos son algunos detalles sobre este extraño personaje que probablemente no conocías:

5 personas lo personificaron

Aunque el nombre que se asocia comúnmente con el personaje es el de Earl Jones, lo cierto es que él solo puso la voz. En realidad hicieron falta 3 hombres para personificarlo en la gran pantalla. David Prowse grabó la mayoría de las escenas, Bob Anderson se encargó de las escenas con sable láser y Sebastian Shaw proporcionó la cara cuando el famoso personaje se quita el casco mostrando su rostro antes de morir. Ben Burt fue el responsable de los efectos de sonido de la respiración forzada del personaje.

Nadie sabían quien pondría la voz

Existe toda una leyenda sobre de quién es la voz que escuchamos como la de Darth Vader en las diferentes películas. Aunque popularmente se atribuye a Earl Jones, lo cierto es que Jones se negó a que se le atribuyera y a aparecer en los créditos finales de 'Una nueva esperanza' y 'El Imperio contraataca'. De hecho, Jones aseguraba que la voz pertenecía a Geoffrey Holder.

El casco no existía en el diseño original

En un inicio, el emblemático casco del personaje se planteó simplemente como un accesorio que Vader llevaba cuando se transportaba entre naves, algo similar a un casco de astronauta. Quizá la complejidad del personaje y el hecho de que tuviera que ser interpretado por tantas personas propició que el casco llegara para quedarse en todas las escenas, proporcionando ese aura de misterio al personaje.

Vader tiene un castillo

El castillo misterioso que vemos en la última película relacionada con la saga, 'Rogue One', fue una sorpresa para muchos. Pero seguramente los fans reconocieron esta estructura, que no es otra que el 'Bast Castle'. El castillo se encuentra en el planeta Mustafa, donde Obi Wan derrota a Anakin justo antes de que éste se convierta en Darth Vader.

Su verdadera identidad fue uno de los secretos mejor guardados del cine

La línea que David Prowse (Darth Vader) leyó durante la actuación de la famosa escena en la que Vader revela su verdadera identidad, la que estaba en los guiones del reparto, era: "Obi Wan mató a tu padre". Minutos antes de la escena, Lucas reveló el secreto a Hamill (Luke Skywalker) para que pudiese reaccionar adecuadamente. Además de éste, sólo Earl Jones supo la verdad, una vez que dobló la voz en posproducción. Nadie más lo sabía.

Su nombre no está relacionado con ser el padre de Luke

Darth Vader significa 'Padre Oscuro', lo que parece una revelación obvia del papel del personaje del padre de Luke Skywalker. El nombre, que le va como anillo al dedo una vez descubrimos quién es, es según los expertos una mera coincidencia. Al parecer, Lucas no tenía claro el futuro del personaje hasta que comenzó a escribir 'El Imperio contraataca', lo que ocurrió años después de que Vader recibiera su nombre.

Tuvo un aprendiz

Vader tuvo un aprendiz, aunque fue en sus tiempos como Anakin Skywalker. Este personaje llamado Ahsoka Tano no ha aparecido en las películas, pero sí en el universo extendido de 'The Clon Wars' y 'Star Wars Rebels. Los fans de la saga especulan que, ya que Saw Guerrera ha aparecido en 'Rogue One', puede que Ahsoka aparezca en las siguientes entregas.