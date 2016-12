Cuidado con el fraude de los e-mails que suplantan al Banco Santander

Se ha detectado una nueva campaña fraudulenta a través del correo electrónico mediante la cual los timadores pretenden obtener los datos bancarios y las claves de acceso a la banca online de las víctimas.

La campaña de 'phishing' se mueve a través del correo eléctronico, en el que las víctimas potenciales reciben un e-mail supuestamente procedente del Banco Santander en el que se nos indica que ha habido algún tipo de problema con nuestra cuenta y nos solicita que pinchemos en un enlace y rellenemos nuestros datos.

Las víctimas potenciales son clientes del Banco Santander que haya recibido un correo electrónico similar. Hay que recordar que un banco nunca nos pedirá que rellenemos nuestros datos a través de la red pinchando en un e-mail desde nuestro correo, y mucho menos para solucionar un posible problema de seguridad.

Si has recibido el e-mail y has pinchado en el enlace y facilitado tus datos, lo primero que debes hacer es modificar tu contraseña de acceso al area de clientes del Banco Santander. Una vez realizado esto ponte en contacto con tu oficina e infórmales de lo sucedido. Ellos te indicarán como proceder.

Para evitar este tipo de fraudes de phishing, los expertos hacen una serie de recomendaciones:

- Nunca abras correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos sin abrirlos.

- Nunca respondas a este tipo de correos, ni los reenvíes a nadie.

- Cuidado al pinchar enlaces o descargar archivos desde correos electrónicos. Incluso aunque provengan de usuarios conocidos, podría tratarse de una cuenta infectada y el e-mail podría haberse enviado sin el conocimiento de su propietario.

- Una página web que exija una autenticación o bien que recoja información personal y/o financiera siempre ha de estar cifrada para asegurarnos de que la información que enviamos llega al servicio que tiene que llegar sin que nadie pueda interpretarlo. Para ello, debemos fijarnos si en la página, la url comienza por 'https://'. Delante de la url, además, debería aparecer un candado. Si no hay certificado, no debemos facilitar ningún tipo de información personal: nombre de usuario, contraseña, datos bancarios, etc.