Algunas curiosidades ocultas en 'Rogue One' para los verdaderos fans de Star Wars

La última apuesta de Disney para explotar el fenómeno Star Wars se ha manterializado en el estreno de un spin-off, 'Rogue One: A Star Wars Story', que tuvo lugar la pasada semana. El film ha sido tanto aclamado como criticado, provocando la división de los fans de la saga como ya ocurrió con 'Episodio VII'.

En este último film se encuentran ocultos varios guiños a los fans de la saga que probablemente muchos espectadores han pasado desapercibidos. El portal 'Looper' a compartido un vídeo a través de su canal de Youtube en el que analiza estos guiños ocultos en 'Roque One'. Entre ellos, la obsesión de los Jedis por beber una especie de leche azulada, cameos de personajes malvados o el planeta en el que vive Darth Vader.

Obviamente, el vídeo que proponen desde Looper contiene spoilers sobre la película, por lo que si todavía no la has visto y no quieres desvelarte nada, espera a ver el film antes de ver el vídeo.

Una vez más, Disney ha intentado agradar a los fans incluyendo detalles en sus películas para emocionar a sus seguidores.