Se encierra en una jaula durante 87 horas para recaudar fondos para un refugio animal

El famoso humorista francés Rémi Gaillard es conocido por las locuras que realiza y graba para sus fans, consiguiendo millones de visualizaciones de sus vídeos. Lo hemos visto hacerse pasar por ciego, molestar en medio de situaciones de emergencia, disfrazarse de jugador de algún equipo y colarse en el campo con el resto sin ser visto, y hasta realizar en la vida real carreras al estilo Mario Karts con las carreteras plagadas de coches.

Sin embargo, no todo lo que hace el humorista son chorradas, y una de sus facetas menos conocida es la lucha en favor de los animales. Por esta razón el francés se ha encerrado durante 87 horas en una jaula de 3 metros cuadrados de un refugio de animales, con la intención de recaudar fondos. El objetivo era doble: o bien conseguir que los 300 animales que se encontraban en el refugio fueran adoptados o bien recaudar 50.000 euros para ayudar a mantenerlo. Gaillard ha conseguido superar sus expectativas, recaudando 200.000 euros y consiguiendo que 200 animales del refugio hayan sido adoptados gracias a su hazaña.

No es la primera vez que Gaillard manda un mensaje de atención de este tipo. El francés defiende firmemente que los animales no son objetos, y trata de demostrarlo con vídeos en los que hace locuras como en el titulado 'Animal Planet', en el que recrea un centro veterinario en el que los animales (gente con disfraces) se dedican a enjaular y operar a los humanos (obviamente, son actores). La gente que visitaba el centro se quedaba atónita ante una situación que no lograba entender.