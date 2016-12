Así es el ataque de un hipopótamo salvaje

¿Cómo reaccionarías si te encuentras un hipopótamo en la carretera? Wikus Ceronie nunca lo olvidará. Este joven de 26 años volvía un día cualquiera de su trabajo cuando se cruzó con el animal.

Un vídeo compartido a través de la plataforma YouTube muestra el momento en que Ceronie fue atacado por un hipopótamo salvaje en la frontera del Parque Nacional de Kruger, en África.

Ceronie se quedó fascinado, ya que nunca antes había estado tan cerca de un hipopótamo, y como vio que las personas pasaban a los costados del mamífero pensó que no habría ningún problema si gravaba el momento en su móvil. Sin embargo, el hipopótamo empezó a embestir varias veces su vehículo.

“Me preparé cuando me di cuenta de que no iba a parar. Golpeó la cabeza del bakkie y luego trató de morderlo. Supongo que después de eso decidió que había ganado porque sólo se dio la vuelta y se fue”, comentó Wikus en la descripción del clip de Kruger Sightings. “Esto me aterrorizó porque me di cuenta de que no tenía dónde ir y no había tiempo para hacerlo. A mi lado estaba una caída de 50 metros, así que si me hubiese golpeado en el costado, no me cabe duda de que el coche se habría desplomado por el terraplén”, agregó.