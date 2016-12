Se hace viral la carta de una madre a la pareja de su ex

Audrey Nicole es una joven de 24 años de edad, madre de una niña de 4. Ésta ha decidido publicar una carta dirigida a la novia de su ex pareja, en la que agradece sin complejos la gran labor y comportamiento que ésta tiene con su pequeña.

El mensaje, divulgado en las redes sociales, ha conmovido a varios miles de personas, haciéndose viral. Además de sentirse sorprendida por la repercusión de su carta, se ha mostrado feliz de poder enviar este mensaje de cordialidad. El contenido de la carta, publicado en Facebook, dice lo siguiente:

"Estoy súper agradecida porque cuando mi hija visita a su padre ella la viste, la cuida, le compra regalos y, básicamente, la trata como si fuese suya. ¿Por qué hay tantas que actúan de forma tan odiosa y celosa hacia otras mujeres? Nadie dijo que fuera sencillo cuidar a un hijo que no es tuyo. Cuando alguien lo intenta, no le rechaces. Nunca haré que se sienta como una extraña; le estoy muy agradecida. Chicas, madurad, concentraos en ser buenas madres y no os preocupéis tanto por quiénes son las nuevas amigas de tu ex en Facebook o Instagram mientras tu hijo espera a tu lado"