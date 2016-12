El 'Mannequin Challenge' definitivo: la natación sincronizada triunfa en la red

Las chicas de natación sincronizada han querido unirse al último reto viral que está arrasando en la red. Se trata del 'Mannequin Challenge', en el cual hay que grabarse mientras se está totalmente quieto como si el tiempo se hubiera parado.

El vídeo de las chicas de natación sincronizada, subido a las redes sociales por Ona Carbonell, está triunfando en internet. Las impresionantes imágenes muestran a algunas de las chicas totalmente inmóviles bajo del agua.

Nosotras no ibamos a ser menos! El #mannequinchallenge del @spanishsynchro is ready to start?? What is happening under the water????? #synchropic.twitter.com/TrbyonBSzx