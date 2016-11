La banda estadounidense OK Go tiene la costumbre de lanzar sus singles con espectaculares videoclips. Hace ya más de 10 años desde el famoso vídeo de 'Here It Goes Again', en el que montaron una coreografía con cintas de correr. Con los años se han vuelto cada vez más virales, y con la ayuda de patrocinadores han adquirido una dimensión casi de película.

El último lanzamiento ha sido 'The One Moment', un videoclip grabado en 4.2 segundos con una cámara a 6000 fotogramas por minuto. Es decir, que el vídeo final son esos segundos ralentizados un 2000%. En él se pueden observar unos 318 cambios (guitarras explotando, pintura por el aire, globos de agua pinchados...). Todos estos eventos han sido sincronizados por robots de alta velocidad.

Según declara el grupo en su página web, 'The One Moment' es una canción que celebra los momentos en los que las personas se sienten más vivas. Por eso, intentan mostrar la belleza y las cosas que pueden pasar en tan solo unos segundos.

En tan sólo cuatro horas, casi un millón y medio de personas han visualizado el vídeo en la página de Facebook de la banda.