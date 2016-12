Gana 17 millones en la lotería pero vuelve al trabajo para completar un curso de formación

Un fontanero británico de 52 años ganó 17 millones de euros en la lotería. Sin embargo, lejos de cambiar su vida radicalmente, volvió a trabajar al día siguiente para completar un curso de formación por el que había pagado 780 libras (unos 900 euros)

John Doherty, el agraciado que ganó la bonoloto, tenía la licencia que le permitía ejercer su oficio a punto de caducar. Pese a haber ganado suficiente dinero para no tener que volver a ejercer como fontanero nunca más, decidió completar su curso para renovar su permiso. Según publica 'Mirror', Doherty ha asegurado que no dejará su profesión. "Nada ha cambiado. Voy a seguir trabajando porque me gusta mi profesión y la disfruto. Tengo clientes fijos desde hace más de 32 años y he puesto mucho esfuerzo en construir el negocio que tengo ahora. Soy la misma persona que era antes", explica.

Parece que Doherty no dejará su empleo, aunque seguro que ahora cuenta con muchos más medios para mejorar su negocio en aspectos que lo necesiten.