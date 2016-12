Descubre que su pareja le es infiel gracias a la foto de una maleta

Con las nuevas tecnologías, ser infiel y evitar que tu pareja se entere puede resultar más complicado de lo que parece. Por mucho cuidado que se tenga, con el contacto constante que mantenemos a través de mensajería instantánea y la proliferación de los envíos de fotografías y las redes sociales se vuelve cada vez más fácil que se escape algún detalle.

Esto es lo que le ocurrió a Jackie. Esta chica se encontraba haciendo 'sexting' -un juego sexual que consiste en enviarse mutuamente fotografías eróticas cuando se está en lugares diferentes- con su novio mientras estaba de viaje en Atlanta, hasta que en una de ellas apareció algo que hizo que la delató.

Jackie estaba mandando fotos desde su habitación de hotel en Atlanta (Georgia, Estados Unidos) a su pareja que se encontraba en la casa que compartían. Las fotos eran cada vez más subidas de tono hasta que en una de ellas a Jackie se le coló parte de una maleta que no era suya. Su pareja no reconoció la maleta y sabía que no era de ella, por lo que a partir de ahí todo empezó a ir de mal en peor.

Según informa 'Daily Mail', él le preguntó si estaba sola, ante lo cual ella respondió que obviamente que sí puesto que no conocía a nadie en Atlanta. Las sospechas del chico no se disiparon tras la respuesta, por lo que le pidió que le diera el número de la habitación en la que se encontraba. Tras explicarle que estaba en la 1.422, ella le dijo que llamara al Hotel si no se lo creía. Pero olvidó un pequeño detalle: la habitación no estaba reservada a su nombre.

Una sencilla llamada al Hotel le bastó para averiguar que la habitación estaba reservada a nombre de su jefe. "He pedido que me conectaran contigo en recepción y me han respondido que no había ninguna persona con tu nombre registrada. Después he preguntado por el nombre de tu jefe y me han conectado con tu habitación. No puedo creer que me creas tan estupido", le dijo su novio a través de una aplicación de mensajería instantánea. "Por cierto, se te ha colado una maleta en la segunda fotografía que sé que no es tuya así que por favor no intentes negarlo. Tus cosas te esperan fuera en el cubo de la basura para cuando vuelvas. Que te lo pases bien.", siguó diciendole su pareja.