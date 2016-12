Envía a una actriz porno a seducir a su novio para poner a prueba su fidelidad

Ya se dice que los celos no son buenos consejeros en una relación, y este vídeo demuestra que las pruebas de fidelidad tampoco son buenas aliadas. Sobre todo cuando el miembro de la pareja en cuestión descubre que está siendo grabado para un canal de Youtube.

En este caso, una chica quiso poner a prueba la fidelidad de su novio con ayuda del canal de Youtube 'To catch a cheater' ('Pillar a un infiel'), que se dedica a poner trampas tanto a hombres como a mujeres para desvelar infidelidades en las relaciones. En el episodio, el canal de Youtube pidió a la actriz porno Valerie White que tanteara a un chico después de que su novia solicitara al mismo ayuda para poner a prueba la fidelidad de su novio.

Como cabe esperar, los vídeos de esta plataforma no suelen acabar bien para las parejas que los protagonizan, pero en este caso concreto el resultado no fue el esperado. La novia asistió a varios intentos de la actriz porno por seducir a su pareja, pero, para su sorpresa, sin éxito ninguno. El novio termina por darle su número de teléfono ante la insistencia de Valerie, pero no accede a ir con ella a ninguna parte.

La novia, después de revisar las imágenes grabadas con cámara oculta, explica que pese a que su novio haya dado su número de teléfono va a perdonarle porque considera que le ha sido fiel. Así que le llama para contarle que todo estaba planeado y que le perdona por haber accedido a darle su número. Pero lo que la chica no esperaba es que el novio que le había guardado fidelidad no se toma a broma lo sucedido, y se enfada tanto que la deja.

Normalmente, estos vídeos suelen terminar pillando a alguien en una infidelidad, por lo que suelen ser las parejas que acuden al canal las que terminan con las relaciones. Pero en este caso, a la novia "le salió el tiro por la culata" como se suele decir, ya que su pareja, que le había guardado fidelidad, termina abandonándola. Quizá le sirva de lección para aprender a confiar más en su próxima pareja.