¿Te atreves con el 'Reto del maniquí' que ha conseguido conquistar a los famosos?

Después del reto del cubo de agua fría llega el 'Mannequin Challenge' (Reto del Maniquí), que consiste en grabar un vídeo en el que todas las personas aparezcan 'autocongeladas', es decir, sin moverse. Pero no cualquier posición sirve, cuanta más gente participe y más extrañas sean las posturas mucho mejor.

La autoría del reto se atribuye a una joven afroamericana y a sus compañeros de un instituto de Florida, que el pasado 27 de octubre subieron a Twitter el primer vídeo acuñando el reto.

A partir de ese momento, el viral ha llegado incluso a seducir a muchos famosos, que han caído rendidos a sus pies: estrellas de la música como Beyoncé, varios equipos de la NBA y la NFL (en pleno vuelo)... Y hasta Hillary Clinton en pleno día de elecciones ha publicado un vídeo en que se apunta al reto acompañada de Bill Clinton y Bon Jovi.

