‘El zumo para dormir’, la madre que drogaba a sus tres hijos con heroína

Ashlee Hutt, de 24 años, y su novio, Leroy McIver, de 25, han sido acusados de inyectar heroína a los tres hijos de la mujer, de seis, cuatro y dos años, según informa el medio estadounidense Kiro 7.

Agentes del Servicio de Protección infantil que visitaron la casa familiar situada en Washington, EEUU, han asegurado que se encontraron agujas sucias y excrementos de ratas como informa el diario Daily Mail. Asimismo, según las declaraciones de los policías, los pequeños estaban en muy malas condiciones cuando los encontraron, tenían rasguños, moratones y marcas en el cuerpo que sugerían que habían sido inyectados con droga. “Mezclaban polvo blanco con agua y se lo inyectaban”, señalaron Agentes. Los pequeños señalaron que se dormían después de que su madre se refiriera a las drogas como “la medicina que te hace sentir bien” y el “zumo para dormir” registra Kiro 7.

No es la primera vez que denuncian a esta mujer, el año pasado, un amigo de la familia avisó a Protección Infantil de la situación en la que se encontraban los menores. Por ello la madre de los niños que fue detenida en 2015, está acusada de tres cargos por suministrar sustancias ilegales a menores y de maltrato en segundo grado.

Charges: Ashlee Hutt, 24, injected heroin into her children ages 2, 4, & 6. They reportedly called it "feel good medicine" pic.twitter.com/00zyAqeVOm