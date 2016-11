Un Nokia salva la vida de una persona al parar una bala

Desde su llegada al mercado hace ya bastante años se han hecho muchas bromas sobre la indestructibilidad de los famosos Nokia viejos. La leyenda sigue creciendo ahora, cuando uno de estos antiguos teléfonos móviles ha salvado la vida de una persona al parar una bala.

Ha sucedido en Afganistán, y la imagen del teléfono ha sido publicada por Peter Skillman, un empleado de Microsoft que trabajó en el diseño de dicho móvil. En la instantánea se aprecia claramente el impacto de la bala atravesada en el terminal que lo ha dejado completamente destrozado.

Esta imagen está dando mucho que hablar, dado que llega justo en un momento en el que terminales mucho más nuevos están explotando sin razón aparente. Parece que la leyenda de la robustez de los antiguos Nokia seguirá dando que hablar.

A Nokia phone I worked on a few years ago saved the life of a man in Afghanistan last week. The embedded bullet.... pic.twitter.com/O2zBxadkDO