El gesto solidario de un indigente conmueve las redes

”Quiero creer que personas como Paco hay muchas, pero coño, qué gusto toparse con una de ellas. Gracias Paco”, escribió en su perfil de Facebook Pedro, un joven murciano que perdió las llaves de su moto en un barrio conflictivo de la ciudad.

Así terminó una historia que ha conmovido a los seguidores de las redes sociales de toda España.

Paco es un profesor que hace poco perdió todo lo que tenía y ahora lo poco que tiene lo guarda entre las paredes del centro Jesús Abandonado en Murcia. Allí comparte un techo con los cientos de indigentes que como él no tienen nada. Este murciano, que no quiere pedir para vivir, dedica sus horas a aparcar los coches de la ciudad. En una de las calles más conflictivas de la zona fue donde este indigente se encontró las llaves de una moto. Tras negarse a entregarlas si no aparecía el propietario, dejó una nota junto al vehículo donde dejaba su nombre y la dirección de la fundación donde se esta hospedado: ”Hola, me llamo Paco. Tengo las llaves de la moto. No te preocupes, estoy en la calle Comuneros hasta las 7 y vivo en Jesús Abandonado”.

Su propietario, Pedro, que no cabía en su asombro, agradeció el gesto al indigente que se negó a aceptar dinero a cambio de lo que el consideraba "algo normal". Ahora la Fundación Jesús Abandonado, donde vive el indigente, ha pedido ayuda para que Paco encuentre un empleo y pueda recuperar su vida. Para ello ha puesto a disposición de cualquier interesado el teléfono 968 345 001.