Una foto de Instagram cambia la vida de este pakistaní

Una simple foto en Instagram le convirtió en la sensación de Internet. En dos dias y medio la vida de Arshad Klan tomó un nuevo rumbo. De vendedor ambulante de té a modelo en una sola foto. A un joven pakistaní de 18 años, una simple foto en Instagram le ha convertido en la nueva sensación.

Sucedió mientras servia té en un mercado y minutos después decenas de miles de personas en Internet compartían su imagen. "Desde por la mañana, niños y niñas están llegando y me muestran la foto y toman vídeos de mí. Muchas personas han venido aquí hoy. Así es como me he enterado esta mañana de todo esto", dice.

Contento, pero desconcertado por la atención, Arshad asegura que no tiene planes dentro del mundo de la interpretación, pero ya ha comenzado en el mundo del modelaje con un contrato en una tienda online de ropa masculina.