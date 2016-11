Nutmeg, el gato más viejo del mundo

Nutmeg no es un gato cualquiera. Acaba de cumplir 31 años, lo que equivaldría a unos 140 años humanos, algo que lo convierte probablemente en el gato más viejo del mundo.

Según recoge 'The Telegraph', la familia de Nutmeg lo acogió después de que el felino se presentara en su patio trasero hace ya 26 años. Sus dueños, Liz y Finlay, decidieron adoptarlo en 1990, año en el cual lo llevaron al veterinario para un chequeo y les dijeron que tenía cerca de 5 años de edad.

El pasado 2015 el gato se puso gravemente enfermo y sus dueños pensaron que moriría, ya que era muy viejo. Lo llevaron al veterinario pensando que no podrían hacer nada, pero para su sorpresa el tratamiento salvó a Nutmeg.

Ahora, un año más tarde, acaba de cumplir 31 años aunque sus dueños aseguran que no los aparenta. "Él no es nuestro gato, nosotros somos sus humanos y no deja que lo olvidemos. Quizá ese sea el secreto de su larga vida", explica la pareja sobre su mascota.