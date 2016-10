Inicia una cadena de favores al olvidar el PIN de su tarjeta de crédito

A finales del mes pasado, Tyson Crawley se llevó una de las sorpresas más grandes de su vida, y todo gracias a un completo desconocido. Este joven australiano natural de Albury, Nueva Gales del Sur, paró a repostar en una gasolinera pero cuando se disponía a pagar se dió cuenta de que no recordaba el código PIN de su tarjeta de crédito.

Para su sorpresa, sucedió algo que nunca hubiera imaginado. Un completo desconocido se acercó hasta él y pagó su factura. Crawley le pidió al amable hombre que le diera su teléfono en el ticket de la cuenta para poder contactar con él y devolverle el dinero.

Pero el desconcido no apuntó su teléfono. Cuando Crawley miró el ticket, pudo leer: "Pass it on" (Pásalo). El hombre no quiso que Tyson le pagara la cuenta, sino que le pidió que hiciera lo mismo por otra persona cuando encontrara alguien que necesitara ayuda, tal y como sucede en la famosa película dirigida por Mimi Leder y protagonizada por Kevin Spacey y Helen Hunt,'Cadena de favores'.

Crawley compartió lo sucedido a través de sus redes sociales, y la historia está dando la vuelta al mundo.