Detenida una abuela de 102 años por intentar cumplir el sueño de su vida

Las apariencias engañan. Así lo ha demostrado Eddie Simms, una anciana estadounidense de 102 años que ha sorprendido a todo el mundo. Los vecinos de esta adorable anciana se sorprendieron al verla dentro del coche de policía y escoltada por los agentes de seguridad.

Y es que una pareja de agentes de Missouri hizo realidad uno de los sueños de su vida, viajar en el asiento trasero de un vehículo policíaco y además, con las esposas puestas.

Simms también tuvo palabras para la prensa y para los propios policías. Como cuenta la edición estadounidense de The Huffington Post comentó: "Oh, sí, he disfrutado con las esposas y todo lo demás". "Seguid adelante, no os detengáis y dedicad algo de vuestro tiempo a servicios para la comunidad porque algunas veces la persona a la que os acerquéis y habléis no tendrá otra persona con la que hablar".