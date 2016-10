Un padre ve nacer a su hijo antes de morir

Ya se dice que no existen palabras suficientes para describir la felicidad de unos padres al ver llegar a su hijo al mundo. Es el caso de Cagney Wenk, un joven de 26 años con un diagnóstico de cáncer cerebral, que logró estar presente durante el nacimiento de su bebé.

Tal y como recoge el diario digital '24HORAS.CL', este padre fue diagnosticado apenas unas semanas antes del parto. En ese momento los médicos le dijeron que probablemente no llegaría a ver nacer a su hijo debido a la gravedad de su enfermedad.

Wenk decidió recibir duros tratamientos para poder estar presente durante el parto de su mujer y ver llegar a su hijo al mundo. Y lo consiguió.

El bello momento fue inmortalizado por la organización 'Now I Lay Me Down To Sleep' (Ahora me acuesto a dormir), dedicada a los padres que pierden a sus bebés. La organización tomó fotografías del momento y grabó un doumental que se compartió en redes sociales. En él se puede apreciar la inmensa felicidad de este padre, que pese a todo pronóstico logró ver nacer a su pequeño.