Se entera a los 19 años de que está circuncidado

Este es uno de los vídeos más divertidos que recorren la red estos últimos días. Se trata de un chico de 19 años que llamada a su madre para hacerle una pregunta muy importante para él: "¿Estoy circuncidado?".

Llama la atención que haya tardado tantos años en darse cuenta, algo en lo que su madre hace hincapié preguntándole repetidamente. Es divertido cómo el jóven explica a su madre que no lo sabía ante la risa de sus amigos. El chico mantiene el sentido del humor durante toda la conversación, mientras habla con su madre con franqueza: "Nunca he visto un pene no circuncidado, ¿cómo iba a saberlo?".

Sus amigos, presentes durante la conversación, no pueden dejar de reir. Uno incluso llega a preguntarle en tono jocoso "eres retrasado?" a lo que el chico responde entre risas "Sí, aparentemente".