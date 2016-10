«La estafa bilingüe», la carta de un profesor andaluz

La carta de un profesor de Huelva criticando el modelo bilingüe de educación en Andalucía está recorriendo la red. "Bilingüismo es repartir una fotocopia en inglés de vez en cuando". Así resume este docente andaluz el sistema implantado en la enseñanza de esta comunidad autónoma en una carta remitida al periódico 'Huelva Información'.

"Si uno entra en una clase de Bachillerato supuestamente bilingüe y dice demasiado rápido 'Hello' ya no te siguen", continúa criticando el profesor. "Si cree usted que sus churumbeles van a hablar inglés cuando salgan a la Universidad, siento defraudarle pero no. El bilingüismo es la gran estafa de la Educación andaluza", asegura el profesor de Huelva.

"Yo, también supuestamente, soy un profesor bilingüe pero [...] por supuesto, no puedo dar una clase de Aristóteles o de Lógica o de Antropología en inglés, me falta nivel. Todo ello adobado con mi titulación B2, que es la que me puso en esta tesitura, porque como hay tan poco profesorado estable que la tenga para evitar que una línea bilingüe de alumnado perdiera su diploma (que tampoco sirve para nada) tuve que aceptar impartir esta mentira", dice sin tapujos el profesor en su carta.

Su mensaje se ha viralizado en las redes sociales, llegando a todos los rincones de España. Madres y padres han compartido sin cesar la carta del docente en Internet, causando un gran impacto al ponerse en entredicho el ensalzado sistema andaluz de educación.

Esta es la carta del profesor:

"Si cree usted que sus churumbeles van a hablar inglés cuando salgan a la Universidad, siento defraudarle pero no. El bilingüismo es la gran estafa de la Educación andaluza, yo llevo 20 años en esto y, salvo hijos de familias mixtas emparentadas con la pérfida Albión o de elevadísimo nivel sociocultural, jamás he conocido a nadie capaz de mantener una conversación en inglés con una cierta altura. Si uno entra en una clase de Bachillerato supuestamente bilingüe y dice demasiado rápido "Hello" ya no te siguen, y ésta es la realidad educativa diaria.

Yo, también supuestamente, soy un profesor bilingüe pero confesaré que no soy capaz de leer al Shakespeare original (no conozco a nadie capaz sin años de estudio); por supuesto, no puedo dar una clase de Aristóteles o de Lógica o de Antropología en inglés, me falta nivel y todo ello adobado con mi titulación B2 que es la que me puso en esta tesitura, porque como hay tan poco profesorado estable que la tenga: para evitar que una línea bilingüe de alumnado perdiera su diploma (que tampoco sirve para nada) tuve que aceptar impartir esta mentira. Digámoslo claro, a la Consejería mientras los papeles y las puertas de los institutos recen "Bilingüe", lo que ocurra en los interiores le da igual; bilingüismo es repartir una fotocopia en inglés de vez en cuando (eso ya lo hacía yo con David Hume, por ejemplo), porque no olvide que no supone mayor número de horas lectivas ni puede el trabajo realizado en inglés ser menoscabo de la nota que en esas materias tienen los demás: esto es, si una hija suya es bilingüe, recibe menos horas directas de materia para poder así justificar que "habla inglés", aprende menos y saca la misma nota (raro ¿no?). Nosotros tenemos una sesión cada quince días para disfrutar de una profesora nativa (compartida con el colegio del pueblo); en realidad supone una quiebra en el ritmo de unas clases en las que no damos abasto para impartir el currículo que pedirán en la evaluación final o reválida; estoy por decirle que tome café en esas horas, que yo la invito pero que no se entere la Administración, por el bien de los bachilleres, claro.

Hasta el curso pasado por ser profesor de esta élite (qué vergüenza) teníamos una hora para preparar materiales, ya no: lo que supone una pérdida de un par de profesores por centro educativo andaluz... Añadamos: antes había una hora semanal para papeleos de tutoría, ya no: otro par de profesores por centro... Y recuerden que ahora damos más horas de clase (menos profesores aún) y la ratio por aula ha aumentado hasta extremos de hace 30 años... Sumen la ilegalidad de que la media hora de desayuno en los horarios oficiales de docentes no se contabilice (la Consejería vuelve así a ahorrar profesores)... Para que doña Adelaida nos diga que no. Ésta es su política, esto es lo que les importa el futuro. Imparable... 750.000.000 euros, seis años de cárcel..."