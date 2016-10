La ilusión óptica que está enloqueciendo a la red

Observa detenidamente esta ilusión óptica durante unos minutos. Según su creador, Will Kerslake, en ella aparecen 12 puntos -nos fiaremos de él-, aunque nunca serás capaz de verlos todos juntos.

Quizá distingas dos de ellos, o puede que alguno más, pero nunca más de esa cantidad. De hecho, cuando centras tu mirada en un punto distinto de la imagen, parece que los puntos se desplacen dentro de ella.

Esto se debe a que nuesta visión no es precisamente muy periférica, y mientras nuestros ojos cambian el enfoque también lo hacen los puntos que somos capaces de ver.

Nuestra falta de habilidad para reconocer objetos que están desordenados, unida a la imposibilidad de combinar información de múltiples fijaciones visuales en una sola representación detallada, nos hacen ver esta imagen como si tuviera movimiento aunque realmente no lo tenga.

