Un perro nada más de 9 kilómetros para reunirse con su familia tras caer de un barco

Este cachorro de pastor alemán ha podido reunirse con su familia gracias a realiza toda una proeza. El can cayó agua en el lago Michigan, en Estados Unidos, y tuvo que nadar más de 9 kilómetros y andar otros 20 para volver a encontrarlos.

Según recoge 'ABC News', sus dueños perdieron de vista al animal durante 10 minutos debido que la embarcación en la que estaban sufrió una avería. Mientras buscaban el origen del problema en la sala de máquinas para poder repararlo, el can cayó al lago sin que sus dueños lo notaran. Para cuando se dieron cuenta de que el perro no estaba por ninguna parte en la embarcación y miraron por los alrededores del barco, no había ni rastro del animal.

Rylee, así se llama el perro, es un cachorro con tan solo 10 meses, pero consiguió nadar 9 kilómetros hasta alcanzar la orilla. Después tuvo que andar otros 20 kilómetros hasta llegar a la zona donde estaban sus dueños, donde alguien lo vio merodeando al día siguiente del accidente. Un trabajador del servicio de búsqueda de perros perdidos les dijo que era cuestión de tiempo que apareciera, pues aseguró a sus dueños que estos perros destacan por "su inteligencia y atletismo". Aconsejó a la familia que sacaran uno de los juguetes del can para que éste pudiera seguir el rastro. Y así lo hicieron. En apenas un rato, Rylee encontró a su familia.