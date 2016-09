Busca un vuelo y le proponen un viaje con 47 años de escalas

Hoy en día es muy común hacer uso de los buscadores y comparadores de vuelos para encontrar las mejores ofertas en lo que a vuelos y hoteles se refiere. Pero para James Lloyd no resultó tan útil como esperaba.

Este británico, residente en la ciudad de Lincolnshire, utilizó el popular comparador Skyscanner para encontrar una oferta para viajar hasta Christchurch, en Nueva Zelanda. Pero para su sorpresa, la primera opción que le ofercía el comparador era un itinerario que incluía una escala de nada menos que 47 años.

Pese a que la localidad neozelandesa de Christchurch cuenta con casi 400.000 habitantes y es la grande al sur del país, parece que un fallo del sistema hizo que éste pensara que no habían vuelos a este destino hasta dentro de casi 50 años.

El itinerario incluía una escala de 8 horas y media en Dubai y otra de 413.786 horas y 25 minutos en Bangkok. Lloyd entendió que se trataba de un fallo del sistema, por lo que hizo una captura de pantalla y colgó la imagen en la página de Facebook de Skyscanner, acompañándola de un comentario humorístico que decía: "me preguntaba qué me recomendáis hacer durante la escala temporal de 47 años que vuestra web me ha sugerido".

Desde la empresa se tomaron con humor lo sucedido, y contestaron al comentario en la misma clave proporcionando a James Lloyd un amplio repertorio de cosas que hacer durante la espera: visitar el Moon Bar o cruzar el río Chao Phraya, entre otros.