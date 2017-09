Arrestan a una mujer después de asesinar al violador de su hija La mujer llevó al joven de 18 años a un bosque y allí le disparó sin reparo REDACCIÓN Lunes, 4 septiembre 2017, 13:05

Una mujer de Florida ha sido detenida después de que se comprobase que había matado a un joven de 18 años tras dispararle varias veces en un bosque de Neptla. Al parecer, y según cuenta ‘Daily Mail’, el móvil del crimen sería la venganza, ya que el fallecido presuntamente abusó de la hija pequeña de la mujer, de seis años.

La señora no dudó en confirmar que ella había sido la autora del asesinato, “No me importa, violó a mi hija, no me importa, sodomizó a mi hija... Ella me contó lo que pasó", expresaba ante los agentes de policía.

En el crimen también se vio envuelto el hermano de la presunta asesina, un joven discapacitado, quien falleció tras forcejear con la víctima, según relatan varios documentos policiales.