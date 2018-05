Una mujer de 70 años asegura ser la embarazada más mayor del mundo Imagen de la ecografía facilitada por Maria de la Luz. / Cordon Press La supuesta futura madre asegura que no se percató del embarazo hasta los tres meses LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 21 mayo 2018, 18:18

María de la Luz, asegura estar esperando una niña de seis meses. Una afirmación fuera de lo común si tenemos en cuenta que la mujer, de Sinaloa (México), tiene 70 años. De ser cierto, se trataría de la embarazada más longeva del mundo. Aunque de la Luz no ha querido dar información sobre el embarazo, ha mostrado unas ecografías en las que se aprecia el rostro de un neonato.

La mujer sostiene que dentro de seis meses será la mujer más mayor en dar a luz, con siete hijos ya a sus espaldas. Reconoce que no se percató del embarazo hasta hace tres meses: «Me dolían las piernas, vomitaba y me mareaba», ha confesado para el medio Daily Mail. La mexicana asegura que le han realizado «alrededor de diez ecografías en una clínica privada y en el hospital público», en las que supuestamente se aprecia que está esperando una niña.

De la Luz comenta que algunos de sus hijos no están contentos con la noticia porque la consideran «demasiado mayor», pero ella evita aclarar si se había sometido a algún tratamiento de Fecundación In Vitro (FIV) o no. Si sus afirmaciones son ciertas se alzará con el récord que hasta ahora ostenta María del Carmen Bousada de Lara, que dio luz a gemelos con casi 67 años.