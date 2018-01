«Mi mujer me abandonó hace cinco años, me toca la Lotería del Niño y no ha dejado de llamar» Joni Jiménez. / EC La historia de uno de los agraciados con el primer premio en el sorteo extraordinario del 6 de enero LAS PROVINCIAS Lunes, 8 enero 2018, 20:12

La historia de Joni Jiménez es una de las muchas que se encuentran detrás de un gran premio de lotería. En el sorteo de la Lotería de 'El Niño' Joni fue uno de los agraciados con un décimo del primer premio. Es decir, 200.000 euros. Lleva más de diez años sin trabajo, marcha con su antigua furgoneta buscando ganar al menos para poder darle de comer a sus dos hijas adolescentes y el 6 de enero la fortuna le sonrió. Hace 5 años su mujer abandonó el hogar familiar dejando solos a Joni y sus dos hijas y tras conocer que su familia tenía un décimo premiado "no ha dejado de llamar", contaba Joni.

Joni reconoce en El Correo que en el momento escuchó el número del primer premio del sorteo de 'El Niño' pensó que "solo tenía los últimos tres números, pero cuando vi que eran los cinco perdí el décimo de lo nervioso que me puse. No sabía dónde lo había metido. Al de un rato, cuando me tranquilicé, apareció". La alegría invadió la casa que Joni y sus hijas habitan. Una familia que vive gracias a los trabajos puntuales de Joni y a las ayudas sociales. Ahora, con 200.000 euros se presenta un futuro mejor.

"Me había costado un esfuerzo tremendo reunir los 20 euros con los que compré el décimo en el bar Ziortza", de su amigo ‘Tommy’, a donde acude todos los días Joni.

