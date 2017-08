Muere el fisioculturista Sifiso Lungelo al desnucarse en un salto fallido Sifiso Lungelo, antes de realizar el salto. / LP El deportista se rompió la nuca durante una competición al tratar de hacer una voltereta en el aire LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 14 agosto 2017, 14:21

El fisioculturista Sifiso Lungelo Thabete, sudafricano de 23 años, falleció el pasado viernes en una competición realizada en Sudáfrica mientras trataba de hacer un salto 'backflip', una voltereta hacia atrás en el aire.

Trató de emular la celebración que hizo cuando ganó el Grand Prix sub 23, pero su ejercicio no salió como esperaba, el deportista no pudo finalizar el salto y al caer se rompió la nuca contra el suelo en el choque. Los médicos y equipos de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida del fisiculturista, que había sido campeón del mundo en la modalidad de 75 kilogramos.