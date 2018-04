Un misógino radical Familiares y amigos de las víctimas asistieron ayer a un memorial improvisado. euters / CARLO ALLEGRI / R La policía de Toronto investiga si el asesino de la furgoneta era un 'incel',acrónimo de célibe involuntario. Son hombres que sienten aversión por las mujeres porque no las atraen FERNANDO MIÑANA Jueves, 26 abril 2018, 00:19

La Policía de Toronto sigue atando cabos. La investigación trata de averiguar por qué Alek Minassian, un joven de 25 años que vive junto a sus padres y su hermano en Richmond Hill, al norte de la ciudad canadiense que sigue llorando a sus víctimas, realizó un recorrido mortal de dos kilómetros con una furgoneta alquilada por Yonge Street que se saldó con diez muertos y catorce heridos. Una de las vías que ha explorado es su página de Facebook, donde, según confirmaron los agentes y la red social, el asesino colgó una publicación donde llamaba a la «rebelión incel».

El término 'incel' no es muy conocido y ayer se supo que es un acrónimo de 'involuntary celibacy' (célibe involuntario, en castellano), utilizado por algunos hombres que sienten aversión por las mujeres debido a que éstas no se sienten atraídas por ellos y no atienden sus deseos sexuales.

Mensaje Manifiesto

Los 'incels' tienen su propia jerga, avivada fundamentalmente a través de distintos foros de internet, y se refieren despectivamente a estas mujeres como 'femoides' o 'foids', producto de juntar féminas y humanoides. En este 'diccionario' cargado de odio y rabia también aparecen otras dos referencias: los 'chads', que abarcan a ese prototipo de hombre joven, apuesto y promiscuo, y las 'stacys', que son todas aquellas mujeres que se acuestan con este tipo de hombres. Estas personas son, a su parecer, las únicas responsables de este celibato involuntario que les atormenta hasta el punto de odiar al sexo opuesto.

«¡La rebelión incel ya comenzó!», escribió en su Facebook Alek Minassian antes de su ataque

El jefe forense de Ontario, el doctor Dirk Huyer, confirmó en Toronto que las víctimas eran «predominantemente mujeres», un dato que sirvió para alimentar la hipótesis de que el ataque de Minassian se debiera a un delirio 'incel'.

El joven, que fue detenido sin un solo disparo por un agente de Toronto, escribió en Facebook «un mensaje críptico», según Graham Gibson, detective de homicidios de la Policía. El principio es difícil de descifrar, pero después es más inteligible: «¡La rebelión incel ya comenzó! ¡Derrocaremos a todos los chads y stacys! ¡Saluden todos al Caballero Supremo Elliot Rodger!».

Elliot Rodger, a quien no solo Minassian sino también otros usuarios de los foros más recurrentes de los 'incels' se refieren como el Caballero Supremo, es otro asesino que el 23 de mayo de 2014 protagonizó una matanza en Isla Vista (California) en la que acabó con la vida de seis hombres, hirió a otros catorce y después se suicidó.

¿Una tercera matanza?

Rodger, que tenía 22 años, había escrito un manifiesto en el que explicaba que quería castigar a las mujeres que siempre le habían rechazado. «Soy el tipo perfecto y, sin embargo, vosotras os lanzáis a esos hombres odiosos en lugar de a mí, el caballero supremo», escribió el criminal.

Puede no ser el único precedente, como insinuó ayer Emer O'Toole, un profesor asistente en la universidad canadiense de Concordia, en un artículo para el 'National Post' en el que recordaba que el 6 de diciembre de 1989 otro perturbado mató a tiros a catorce mujeres en la École Polytechnique de Montreal. Según O'Toole, un patrón une esta matanza a las de Isla Vista y Toronto.

En los lugares de internet en los que se expresan y relacionan estos radicales misóginos, portales como Incels.me o foros como 4chan o Reddit's, se pudieron leer ayer auténticas barbaridades, como recogió el diario 'Le Figaro', Algunos participantes se referían a las mujeres como «malas», «mentirosas patológicas» o «zorras incapaces de amar».

Muchos de los comentarios que ahí se vierten se dedican a odiar, denigrar y deshumanizar a las mujeres. Se habla del sexo como un derecho fundamental del hombre sobre ellas, para quienes negárselo equivale a cometer un crimen punible. Algunos van más lejos aún. El pasado noviembre, las autoridades se vieron obligadas a cerrar un foro con cerca de 40.000 usuarios donde se podían encontrar consejos para violadores. Ayer algunos se refirieron al asesino como Saint Alek o St. Minassian.

