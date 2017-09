La Policía Nacional advierte de que el azufre es tóxico y no evita que los animales orinen en la calle Twitter El uso de esta sustancia está prohibido, pudiendo ser penalizado con multas de hasta 750 euros C. BENLLOCH Lunes, 25 septiembre 2017, 19:47

Es muy común encontrar en las ciudades esquinas e inmuebles cubiertos con una especie de polvo amarillo. Los propietarios de locales o edificios lo colocan con la intención de evitar que perros u otros animales orinen en estas zonas. Aunque se trata de una práctica relativamente habitual, el uso de este polvo de azufre está prohibido, ya que es tóxico tanto para las mascotas como para las personas.

La Policía Nacional ha advertido a través de sus redes sociales que la utilización de esta sustancia no solo está prohibida, sino que además no evita que las mascotas orinen en estos lugares. Explican que el azufre es tóxico tanto para los animales como para los seres humanos, por lo que no debe utilizarse, pudiendo ser penalizado con multas de hasta 750 euros. Además de afectar a la salud de las mascotas, es especialmente peligroso para los niños, por ejemplo si una pelota entra en contacto con él y luego los menores la tocan y se llevan las manos a la boca.