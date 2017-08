¿Por qué a mi perro no le gusta el pienso? MASCOTAS Podemos pensar que está triste, enfermo o asustado. Incluso puede que pensemos que le pasa algo malo. Para no preocuparse más de la cuenta, te ofrecemos una serie de posibles razones C. B. Martes, 1 agosto 2017, 20:30

Nuestro perro es nuestro amigo fiel, y creemos conocerle y comprenderle a la perfección a la hora de comunicarnos con él. Pero lo cierto es que a nivel comunicación, entre canes y seres humanos siguen habiendo muchas barreras.

Es normal que nos preocupe que el animal deje de comer correctamente su pienso. Podemos pensar que está triste, enfermo o asustado. Incluso puede que pensemos que le pasa algo malo. Para no preocuparse más de la cuenta, te ofrecemos una serie de posibles razones por las que tu perro podría no estar comiendo correctamente su pienso y como solucionarlas.

Los perros son animales carnívoros, por lo que es posible que si su pienso está compuesto en gran medida por verduras, hortalizas, cereales y frutas, quizá el animal quiera algo que le aporte más proteínas de origen animal. Puede que ese pienso en concreto no le guste por su sabor, o que no cubra sus necesidades nutricionales. Consulta con tu veterinario sobre qué combinaciones de pienso puedes darle a tu perro.

Quizá el hecho de que no coma el pienso esté relacionado con la poca variedad. Algunos animales se cansan y se frustran, por lo que dejan de comer aunque antes sí lo consumieran sin problema, y eso no quiere decir que estén enfermos. Antes de alarmarte, consulta con tu veterinario sobre las posibilidades que existen para componer una dieta variada para él.

Si le sueles dar parte de tu comida, puede que haya aprendido que si espera lo suficiente podrá comer de ella, seguramente le parece más sabrosa y esto provoca que deje de apetecerle su pienso. Ten en cuenta que la comida humana puede resultar difícil de digerir para ellos, sobre todo si se come en grandes cantidades, por lo que deberás acostumbrarle de nuevo a que debe comer su pienso.

Un perro puede pasar varios días sin comer, pero no sin beber agua. Si tu perro no come pero bebe agua, el problema puede deberse a una de las razones arriba mencionadas. Pero recuerda que si el can no bebe agua en todo el día o en un par de días, deberás ir al veterinario porque podría tratarse de un problema mayor.

Tampoco debes olvidar que estas posibles razones son orientativas, pueden ser de utilidad para no preocuparte más de la cuenta, pero siempre es mejor acudir a un veterinario para salir de dudas y que trate cada caso como corresponda.