Un chihuahua de tres meses es abandonado junto a una triste carta en un aeropuerto de Los Angeles Connor and Millie's Dog Rescue Su dueña sufría maltratos de su expareja, que llegó a golpear al animal CONCHA MOLINA Jueves, 27 julio 2017, 19:06

Chewy, un chihuahua de tres meses, fue abandonado por su propietaria en el aeropuerto Internacional McCarran, Las Vegas. El animal fue encontrado en un cuarto de baño junto a una nota en la que dice "no tener otra opción" y narra su trágica historia.

La dueña sufría malos tratos por parte de su expareja y asegura que llegó a darle una patada al perrito en una discusión, por lo que el animal debería ser visto por un veterinario.

La mujer no pudo llevar al animal consigo en el avión, así que no le quedó otra que dejar al cachorro para que alguien pudiera hacerse cargo de él.

La asociación Connor and Millie's Dog Rescue recogió a Chewie y ha publicado en Facebook su historia, con la esperanza de que llegue a su mamá "y vea que ha sido valiente huyendo y que ahora el cachorro tendrá una vida mejor".

Ahora Chewie está bien, ha recibido muchos comentarios y peticiones de adopción por Facebook. La asociación ha utilizado su historia para promover la adopción de animales. Una historia trágica que ha tenido un final feliz, al menos para Chewie.

Traducción de la nota:

"¡Hola, soy Chewie!

Mi propietaria estaba en una relación de maltrato y no pudo permitirse llevarme en el vuelo. No quería abandonarme pero no tenía otra opción.

Mi expareja golpeó a mi perro cuando en una discusión y tiene una gran contusión en su cabeza, probablemente necesite un veterinario.

Quiero mucho a Chewy. Por favor, queredle y cuidad de él".