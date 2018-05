Despierta a un alumno dormido con bofetadas, puntapiés y tirones de pelo YouTube La profesora, que había enseñado matemáticas durante 27 años en un instituto de Anderson (Carolina del Sur), ha dimitido después de que se hicieran públicas las imágenes LAS PROVINCIAS Lunes, 7 mayo 2018, 18:39

Con pequeñas patadas, bofetones y tirones de pelo. Así ha intentado despertar una profesora del instituto de Anderson (Carolina del Sur) a uno de sus alumnos que se había quedado dormido en clase.

Las imágenes del momento, en las se ve a la maestra Lisa Houston -durante 27 años enseñó matemáticas en el centro escolar- subida al pupitre y zarandeándole la cara al adolescente se han hecho virales después de que un compañero de la misma clase las grabara con su teléfono móvil y las compartiera en Snapchat. Además, en el vídeo se pueden apreciar de fondo las risas del resto de estudiantes. El suceso lo ha contado el periódico de Carolina del Sur The State, quien además informa que la mujer ha dimitido tras hacerse público el vídeo.

Por su parte, The Huffington Post recoge declaraciones de Houston a una cadena local de televisión (WYFF), en donde asegura que «el vídeo se ve mal» y que «si no conoce la situación, no sabe lo que está sucediendo, pero no fue un acto malicioso. Todo fue divertido». Además, explica que «si le preguntas a cualquier niño que he enseñado, te dirá que me divierto con ellos, los mantengo despiertos y me río con ellos».

En este sentido, son muchos los estudiantes, padres y profesores que consideran que Houston está recibiendo un trato injusto y que está siendo acusada erróneamente de maltratar al estudiante. Piden su vuelta al centro, pues es «una educadora increíble», y más de 1.600 personas ya han firmado una petición para que regrese a la escuela.