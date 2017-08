Los seis lugares más 'hygge' de Valencia

Se acaba el verano, las hojas de los árboles comienzan a caer y los días cada vez son más cortos. Aunque para muchos, el final de las vacaciones es una mala noticia, los amantes del otoño ya están deseando mirar la lluvia desde la ventana cubiertos con una manta de pelo. Y es que, la llegada del frío no significa que vayamos a ser menos felices, sino todo lo contrario.

Los países escandinavos, acostumbrados a un frío que muchos valencianos no seríamos capaces de aguantar, se sitúan en los primeros puestos del «World Happiness Report». Pese a que, teóricamente, el sol y el calor hace más alegres a las personas, el alto nivel de vida y las prestaciones sociales de estos sistemas convierten el norte de un lugar ideal para vivir. Curioso es el caso de Dinamarca que, hasta este año, lideraba el ránking de felicidad por un secreto gritado a voces denominado «hygge».

Cabaña nórdica. / LP

El «hygge» (pronunciado 'jugge' con e abierta) es una palabra danesa que no tiene traducción directa al español, pero es lo primero que te viene a la cabeza si piensas en tomar una taza de café, o chocolate caliente, con una manta frente a la chimenea. El «hygge» es disfrutar de los pequeños momentos rodeado de los seres queridos. Como en Dinamarca el tiempo no acompaña, llevan muchos años aprendiendo a disfrutar de la vida casera y lo tradicional. Tal como explica Mein Wiking en el libro del mismo nombre, no es necesario vivir en Copenhague para ser «hygge», sino que en nuestra ciudad hay muchos lugares en los que redescubrir la felicidad.

1

Konditoris: Cambia el bar por las cafeterías

Una de las claves de la vida danesa son las conocidas «konditoris». Konditori es una palabra sueca que significa pastelería o cafetería. Los escandinavos pasan largas tardes tomando café junto con unas galletitas de mantequilla mientras conversan con sus allegados o leen un buen libro.

Café librería. / ABC

En Valencia, cada vez es más frecuente quedar para tomar un café con una pieza de bollería artesanal. En los barrios del Carmen, Ruzafa o Benimaclet, la cerveza está dejando paso al café y los bares están perdiendo terreno por las cafeterías. También los cafés librería se están abriendo paso en nuestra ciudad. Relajarse sentado en una cómoda silla, a la vez que se hojea un libro y se entremezclan el aroma del café con el olor a libro nuevo.

2

El parque de cabecera: Naturaleza en estado puro

En Valencia tenemos la suerte de poder disfrutar de un temporal mejor que en los países escandinavos, y ello no deja de ser «hygge». Los nórdicos aprovechan los días de sol para hacer excursiones y estar en contacto con la naturaleza. Nuestra ciudad ofrece s en los que pasar una velada al aire libre, por ejemplo, viendo la puesta de sol. Hacia las 7-8h de la tarde, el parque de cabecera es un lugar muy apacible para ver caer el sol sobre los patines en forma de cisne que hay en el lago. Con solo un mantel de picnic, un altavoz con música relajante y buena compañía, el maravilloso ambiente hará el resto.

Parque de cabecera de Valencia. / Manuel Molines

3

Octubre: Centro de cultura contemporánea

Rodeado de libros y salas de exposiciones, Octubre respira cultura en pleno centro histórico de Valencia. Este acogedor local es ideal para relajarse leyendo uno de los muchos libros que hay en las estanterías del centro mientras, de fondo, suenan los acordes que artistas aficionados valencianos, nacionales e internacionales improvisan.

Centro de cultura contemporánea Octubre en Valencia. / Juan J. Monzó

Ubicado en el emblemático edificio conocido como «El Siglo», el centro de cultura contemporánea Octubre se ha convertido en pocos años en un elemento vivo de cultura, a la vez que se ha recuperado para la ciudadanía un edificio con reconocida relevancia histórica, artística y social. Un lugar idóneo para descubrir los misterios del «hygge» leyendo el ensayo homónimo escrito por Meik Wiking.

4

Restaurantes KM0: Despídete de la comida rápida

Como hemos dicho, para vivir de un modo «hygge», las prisas son contraproducentes. Ante las rutinas ajetreadas que alimentan el fast-food, el hygge propone relajarse disfrutando de una comida tradicional con ingredientes ecológicos en familia o con amigos.

Esta filosofía de «slow-food» cada vez es más popular en nuestro país gracias a los restaurantes KM0. Estos locales sirven comida cuyo 40% de sus ingredientes son de origen local, es decir, el restaurante adquiere los productos de un proveedor a menos de 100 km de distancia, lo que garantiza una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Paella tradicional. / LP

5

Azoteas: Valencia desde las alturas

La tranquilidad que se respira en las azoteas de los edificios de la capital del Turia puede conseguir en cualquiera una sensación de paz interior. Es por ello que en Valencia, junto a otras ciudades, se ha creado una iniciativa de conciertos en terrazas en un ambiente íntimo de solo 100 personas a la caída el sol. Estas actuaciones son un éxito entre los valencianos que pueden contemplar las increíbles vistas de nuestra ciudad mientras escuchan artistas de todos los géneros.

Terraza del hotel Meliá. / LP

6

Tu propia casa

Hogar «Hugge». / LP

Sí, tu propia casa puede ser el lugar más «hygge» que encuentres. Como hemos dicho desde el principio del artículo, los daneses valoran mucho los momentos en casa rodeados de los seres queridos, así como los ratos de lectura y relajación en el hogar. Para estos últimos días de tormentas de verano quedarse en casa puede ser un plan muy agradable.

Jugar a juegos de mesa, tomar un café frente a la chimenea, o bueno, el calefactor, o el tradicional «sofá, peli, manta» son algunas de las múltiples formas de vivir el auténtico espíritu «hygge» sin salir de casa. Muchas velas, un pijama de franela y un buen tazón de chocolate caliente conseguirán una velada muy acogedora, y de lo más «hygge».