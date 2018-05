A juicio por identificarse con un DNI como 'Menda Lerenda, soberano de la República Errante' Documentación presentada por el detenido a los agentes. / Cuatro El detenido se negó a realizar un control de drogas tras mostrar la documentación y alegó que no entendía a los agentes LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 21 mayo 2018, 01:51

La justicia pide seis meses de cárcel y la retirada del carné durante un año para un conductor de Avilés que fue detenido tras mostrar a los agentes un DNI a nombre de 'Menda Lerenda, soberano de la República Errante'.

El conductor, identificado como R. V. V, fue parado durante un control rutinario el pasado 15 de marzo en una rotonda de Ávila. A pesar de que la tasa de alcohol resultó por debajo del límite permitido, su comportamiento y la dilatación de sus pupilas hicieron que los agentes le pidieran someterse a un control de drogas, al cual se negó. Su abogado ha pedido la absolución para su defendido y ha alegado que su reacción se debió a que «no entendió a los agentes».

También rechazó la firma del acta de registro, en el que se encontraron dos porros. El detenido se encerró en el coche y comenzó a grabar a los agentes, a pesar que estos le dijeron que no lo hiciese. El 'Menda Lerenda' no se presentó a su cita con los tribunales el pasado viernes en los Juzgados de Avilés, según ha publicado el portal La Nueva España. El acusado no ha presentado ningún documento que demuestre problemas psíquicos y la Fiscalía considera que simplemente estaba haciendo un teatro.