Juana Rivas: «El padre de los niños me cuelga cuando les llamo» «En una ocasión me cogió del pelo y me intentó estrangular», pero «me dijo que no preocupase, que aún no me iba a matar, que me quedaba mucho por sufrir» COLPISA Madrid Miércoles, 6 septiembre 2017, 11:11

Juana Rivas ha decidido contar su versión publicamente en el programa de Ana Rosa Quintana. La conocida también como madre de Maracena ha explicado que su expareja y padre de sus dos hijos, Francesco Arcuri, "es muy celoso y me ha controlado y maltratado", incluso, ha especificado, "cuando no estaba ya con él". "Franceso me perseguía y creía que estaba con otros", ha apuntado. "Cualquier hombre con el que hablara le provocaba celos".

Rivas, con semblante serio y aparentemente tranquila, se ha roto al narrar una agresión que sufrió al llegar a su domicilio la única noche que salió sin Arcuri. "Al llegar a casa me cogió del pelo y me intentó estrangular en el sofá", ha narrado con lágrimas en los ojos. Sentía "que me estaba muriendo porque no podía quitarle las manos". Cuando le soltó, ha afirmado que le dijo "que no preocupase, que aún no me iba a matar, que me quedaba mucho por sufrir". En otras tres ocasiones puedo escapar de las agresiones para llamar a la policía italiana, pero Arcuri "me quitaba el teléfono".

Ante la pregunta de por qué decidió volver a España ha asegurado que para no destrozar a sus hijos. No quería que viesen lo que pasaba. Arcuri "se inventaba planes para evitar que saliera sola. Tenía que pedir permiso hasta para salir a hacer la compra". "Intenté buscar un trabajo para independizarme, pero me lo impedía".

"Al principio de la relación, confundí celos con amor, incluso sus amigas "me decían que me estaba controlando".