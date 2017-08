La joven que ha sobrevivido a tres atentados terroristas en un año Julia Monaco. / Daily Mail Julia Monaco, que estaba en Las Ramblas de Barcelona el pasado 17 de agosto, también vivió atentados en Londres y París C. BENLLOCH Miércoles, 23 agosto 2017, 19:36

Julia Monaco es una australiana que, pese a tener solo 26 años, ha vivido tres atentados terroristas en lo que va de año. Aunque parece que le suele ocurrir el estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, la suerte le sonríe ya que no ha resultado herida en ninguno de ellos.

La joven, natural de Melbourne, estaba las Las Ramblas de Barcelona el pasado 17 de agosto cuando ocurrió la masacre que dejó 15 muertos y más de 100 heridos. Pero además, tal y como publica 'Daily Mail', Monaco estaba en Londres el pasado mes de junio cuando los terroristas acuchillaron a varias personas, y también se encontraba en París días después cuando un Policía fue apuñalado cerca de la famosa catedral de Notre Dame.

Tal y como recoge en mencionado diario, la joven ha engañado a la muerte ya tres veces este año al salir ilesa de tres ataques de ISIS en ciudades europeas. Pero lejos de estar asustada, Monaco ha asegurado a mencionado diario que no tiene miedo y que no piensa "dejar que el terrorismo le impida ver el mundo". "Siento que quiero estar aquí y no pienso dejar que ellos -sean quienes sean- ganen", explica. "Solo hay que seguir adelante", reitera, "voy a ver lo que he venido a ver".