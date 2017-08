Este joven tiene un enorme problema debido al tatuaje gigante que le cubre medio rostro Se lo hizo en la cárcel, y ahora le impide encontrar trabajo. Él insiste en que este detalle no debe poner en cuestión sus ganas de trabajar C. BENLLOCH Domingo, 6 agosto 2017, 17:35

Mark Cropp, un joven neozelandés, está teniendo enormes problemas debido a un tatuaje enorme que le cubre medio rostro, y que le impide encontrar un trabajo que le permita cuidar y apoyar a su familia. El tatuaje reza "Devast8", ('devastado' en castellano), y aunque Cropp entiende que el tamaño y el mensaje puedan resultar desagradables, asegura que no debe poner en cuestión sus ganas de trabajar.

Según ha explicado el propio Cropp al diario New Zealand Herald, se hizo el tatuaje estando en la prisión de Christchurch, en Nueva Zelanda, una noche en la que "estaba borracho". "Me dejé hacer debido a la bebida, pero no por ello quiero condicionar mi vida", contaba al medio de comunicación.

Cropp entró en prisión tras declararse culpable de una serie de cargos de robo con agravantes y asalto con arma de fuego, aunque aseguró que lo hizo para proveer a su familia. Ahora, tras salir de la cárcel, intenta buscar un trabajo para seguir adelante con su vida aunque no le está resultando nada fácil debido al enorme tatuaje que cruza su cara.