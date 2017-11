José Hermida Blanco | General jefe de la VI Zona de la Guardia Civil «El desafío independentista es como desgajar un brazo de un cuerpo» El general José Hermida junto a una bandera de España en el cuartel de Benimaclet. / Damián Torres El máximo representante de la Benemérita tiene como prioridades reducir el número de delitos y la lucha contra el terrorismo y la violencia de género JAVIER MARTÍNEZ Valencia Jueves, 23 noviembre 2017, 01:06

Hijo de guardia civil, nacido en el cuartel de Muras (Lugo, 1957), casado y padre de dos hijas, el general de brigada José Hermida ha ocupado puestos de gran responsabilidad en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en La Coruña, Zaragoza y Oviedo, así como en la seguridad de la embajada de España en Washington. También formó parte de una comisión de expertos que diseñó un plan de prevención de accidentes en la Unión Europea.

-¿Cuál es la primera decisión importante que ha tomado como jefe de la VI Zona de la Guardia Civil?

-En todos mis destinos tengo una política muy clara. Siempre espero un tiempo para estudiar y tomar las decisiones, porque el que ha estado antes que yo también sabe. Evidentemente buscas aportar tu sello personal, pero hay que tener una base bien fundada antes de modificar algo que haya hecho su antecesor.

-El teniente general Fernando Santafé ha dejado el listón muy alto. ¿Esto supone un hándicap?

-Es un hándicap sin lugar a dudas. Mi máxima aspiración es que no se note que el general Santafé se ha ido. Es un gran profesional y ha dejado el listón muy alto.

-¿Qué prioridades tiene la Guardia Civil de Valencia?

-Las mismas que tiene la Guardia Civil en toda España. Reducir lo máximo posible las cifras de delincuencia. Eso es lo fundamental. Tenemos una labor importante en la lucha contra la violencia de género, pero no solo la Guardia Civil, sino toda la sociedad, y como policía rural, aunque trabajamos también en las ciudades, hay que seguir frenando los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas para dar tranquilidad a la gente del campo. Y otra de nuestras prioridades es el tema que siempre nos ha ocupado, y por desgracia es nuestra referencia: el terrorismo de ETA antes y ahora el terrorismo yihadista.

-¿Qué se puede mejorar en la Guardia Civil?

-Como responsable policial siempre digo lo mismo. Me gustaría tener más y mejores medios, pero hoy en día la Guardia Civil tiene una gran preparación. Tenemos jornadas de formación y un proyecto estrella: el Plan Director. Hay que acercarnos a los jóvenes para participar en su formación. Cuando empezamos con este proyecto era como una exposición de medios para que conocieran a la Guardia Civil, y nos hemos adaptado a los tiempos con ponentes que hablan en los colegios de los problemas de las drogas y de la seguridad vial. Agentes del Seprona explican a los chicos cuestiones sobre la protección de especies, el medio ambiente, la caza o la pesca. Eso tuvo mucho éxito y dio lugar a que la propia Secretaría del Estado asumiera ese proyecto, y ahora estamos participando también en la formación de jóvenes para prevenir el ciberacoso y la violencia de género.

-¿Qué opinión le merece el desafío independentista en Cataluña?

-Como guardia civil y como ciudadano, el sentimiento es común. No entiendo en un mundo globalizado que alguien trate de separar cuando lo que se pretende es unir. El sentimiento que me produce como militar es dolor, como si trataran de desgajar un brazo de un cuerpo.

-¿Cuáles han sido los peores momentos de su vida profesional?

-Cuando una noche recibí una llamada de la central para que fuera porque había una novedad urgente. Yo era capitán y escuché por la emisora a un guardia civil que pedía ayuda porque los estaban matando. Era un atentado del Exército Guerrilheiro contra una pareja de la Guardia Civil en un pueblo de La Coruña. Murió un guardia y el otro resultó herido grave. Cogí el coche, me desplacé al lugar y vi al compañero tirado en la carretera con cuatro disparos que había recibido por la espalda con un revólver del 38. Aquello me causó un profundo pesar, pero al día siguiente en la capilla ardiente fue más duro al ver a una niña de seis años, abrazada al féretro, que decía: «Papá no te vayas». La verdad es que nos enfrentamos a las peores situaciones, como homicidios o accidentes de tráfico, pero una escena como esa conmueve mucho.

-¿Y sus mejores momentos?

-Cuando detuvimos al comando que había cometido el atentado. Estamos hablando del año 1989 y significó la desarticulación por completo del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive. Hubo un detalle que me valió más que la medalla que me concedieron. Cuando llevamos a los dos últimos detenidos al calabozo, un guardia me dijo: «Mi capitán, con usted al fin del mundo». Esa espontaneidad de un subordinado supuso para mí más satisfacción que la medalla.

-¿Tiene alguna espina clavada por algún caso sin resolver?

-Un homicidio en Zaragoza. Un joven apareció muerto en el monte y recuperamos los proyectiles, pero no pudimos averiguar de qué arma salieron. Esa espina todavía me dura.

-¿Cómo ha afectado la crisis económica a la Guardia Civil?

-Como a todos los estamentos del Estado. Hemos tenido un parón en las inversiones en vehículos y acuartelamientos, y un problema de reposición de personal bastante grave, porque la oferta de empleo público se redujo de forma muy considerable. Tuvimos que apretarnos el cinturón como todo el mundo.

-¿Qué le diría a un joven que quiere ingresar en la Guardia Civil?

-Que hay que venir con ilusión y ganas de trabajar, y que no se va a hacer rico en la Guardia Civil. La mayor bandera que puede llevar, además de la que nos impuso del honor el duque de Ahumada, es el servicio a los ciudadanos. El mejor pago que puede recibir un guardia civil es el agradecimiento ciudadano por un servicio prestado. Te da mucha satisfacción cuando alguien te da las gracias, aunque garantizar su seguridad es nuestra obligación.

-¿Impulsar los gabinetes de prensa en la Guardia Civil fue complicado?

-Participé en el curso de iniciación de las oficinas periféricas de comunicación en la Guardia Civil. Fue una experiencia muy importante y tuvimos un reconocimiento inmediato. El mismo año que empezamos a funcionar, la Asociación de Prensa de Galicia concedió un premio a la transparencia informativa al gabinete de prensa de la Guardia Civil.

-¿Alguna interferencia periodística que lamentar?

-En una investigación por terrorismo hubo una filtración a un periódico y fruto de la colaboración conseguimos que no la publicaran cuando ya estaba el espacio reservado en portada. Fue un ejemplo de colaboración y responsabilidad porque habría abortado una investigación muy importante.

-Dígame una mentira.

-La mentira tiene las patas muy cortas. Algo que me marqué cuando empecé a llevar los temas de prensa es que nunca voy a mentir a un periodista. Puede que no le diga toda la verdad pero no le voy a mentir. Esa es la mejor forma que tiene un gabinete de prensa para ganarse su credibilidad.

-¿Algún mensaje para los valencianos?

-Que confíen en la Guardia Civil porque siempre está para ayudar. Esta comunidad autónoma tiene un gran peso dentro de la estructura de la Guardia Civil y esta nueva etapa profesional es un reto para mí.