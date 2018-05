Javier Calvo sufre una agresión en Eurovisión 01:10 El que fuera profesor de Operación Triunfo confirmó los hechos en su perfil de Twitter LAS PROVINCIAS Domingo, 13 mayo 2018, 17:13

La fiesta para España en Eurovisión no acabó como se esperaba. Alfred y Amaia se quedaron en la posición número 23 del festival que ganó Israel, mientras que Javier Calvo, uno de los profesores conocido como 'Los Javis', fue agredido después de la gala según ha relatado en su perfil personal de Twitter. «Lo mío sí que ha sido un eurodrama», iniciaba la conversación en la red social.

«Que si me dicen algo no me callo, me puse macarra y me dio un derechazo que no lo vi venir. Y ya sangre en la nariz y se acabó la noche. Estoy bien. Con el labio de la veneno pero bien», relata Javi Calvo.

Las muestras de apoyo no se hicieron esperar y los usuarios mostraron sus ánimos al que fuera profesor de los concursantes de la última edición de Operación Triunfo. Javier Calvo es uno de los más queridos por parte de la audiencia televisiva como de los participantes del concurso.