Una isla misteriosa se vende por lo mismo que cuesta un piso El terreno se puede adquirir por 369.000 euros LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 19 julio 2017, 13:31

Comprar una vivienda en el centro de Valencia no es asequible para la mayoría de bolsillos. Este pensamiento se expande a todo el territorio si hablamos de algunas capitales europeas, ciudades en las que cada vez es más común vivir en las afueras y localidades colindantes, que en la propia ciudad. Para aquellos que hayan experimentado vivir en la agobiante y ruidosa gran ciudad, sería un sueño poder vivir en una isla en medio de naturaleza, saboreando la tranquilidad de la que no puede disfrutar viviendo en un quinto en la calle Guillem de Castro. Pues, en Escocia, ese verde y misterioso país al norte de Inglaterra, comprar una isla al precio de un piso ya es una realidad.

Se trata de Little Ross Island, un pequeña isla de 12 hectáreas al sudoeste de Escocia que está a la venta por 325.000 libras, una cantidad equivalente a poco más de 369.000 euros. Según el blog DGWGO, esta isla incluye una casa de seis dormitorios con patio, pero, como todo, no es todo oro lo que reluce, y esta isla esconde un oscuro secreto.

En la isla hay un imponente faro del siglo XIX en el que hace más de medio siglo, dos personas que visitaban la isla descubrieron el cuerpo sin vida de uno de los trabajadores del faro, un hombre llamado Hugh Clark. Un compañero suyo, Robert Dickson, fue condenado a muerte en la horca por el asesinato; aunque su sentencia fue finalmente cambiada por una cadena perpetua. A partir de ese momento, la isla fue quedando deshabitada.

De acuerdo al experto inmobiliario David Corrie, con un poco de trabajo, la isla puede convertirse en “un retiro perfecto que disfruten las futuras generaciones”. De momento, se desconoce is ha comenzado la puja de ofertas por la adquisición de la isla, pero los responsables de la venta esperan mucho interés tanto desde el Reino Unido como desde otros países del mundo. Eso sí, si te planteas comprar Little Ross Island, has de saber que necesitarás un helicóptero o un barco para llegar a ella, aunque no te preocupes por la electricidad, ya que hay paneles solares y una pequeña turbina eólica en la isla.