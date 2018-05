Un inmigrante maliense trepa cuatro pisos para salvar a un niño en París Mamoudou Gassama, de 22 años y sin papeles, ha sido aclamado como un «héroe» en Francia | Escaló sin pensarlo un edificio tras ver al pequeño en peligro, colgando de un balcón AFP Lunes, 28 mayo 2018, 10:44

Un joven maliense sin papeles era aclamado como un «héroe» en Francia este domingo, después de que un vídeo visto por millones de personas en las redes sociales mostrara cómo escaló en pocos segundos cuatro plantas de un edificio para salvar a un niño que estaba colgando al vacío.

Mamoudou Gassama, de 22 años, escaló sin pensarlo un edificio tras ver al niño en peligro el pasado sábado en el norte de París.

El vídeo muestra a Gassama escalando un edificio con las manos desnudas, logrando subir hábilmente de balcón en balcón mientras un hombre trataba de sostener al niño desde una terraza vecina.

Los bomberos llegaron al lugar y descubrieron que el niño, de cuatro años, ya había sido rescatado.

«Por suerte había alguien con un buen estado físico y que tuvo el valor de ir a buscar al niño», indicaron a la AFP los bomberos.

La escena de vértigo fue filmada por los transeúntes que se agruparon en la calle para seguir el desarrollo de los acontecimientos.

«Vi a mucha gente gritando y los coches que hacían sonar el claxon«, explicó a los medios locales Mamoudou Gassama después de su proeza.

«Subí así y, gracias a Dios, lo salvé«, dijo. »Tuve miedo cuando salvé al niño y después fuimos al salón y me puse a temblar, ya no lograba tenerme en pie, me tuve que sentar«, contó muy emocionado.

Reacciones

Las reacciones del mundo político no se han hecho esperar ante el coraje de Gassama.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, anunció en Twitter que había hablado por teléfono con el joven para expresarle su agradecimiento.

«Me explicó que llegó de Malí hace algunos meses y que soñaba con construir su vida aquí. Yo le respondí que su gesto heroico es un ejemplo para todos los ciudadanos y que evidentemente la ciudad de París va a apoyarlo en sus trámites para establecerse en Francia«, agregó.

Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27 de mayo de 2018

Tras los hechos, el padre del niño fue detenido provisionalmente debido a que se inició una investigación por «substracción a obligaciones parentales«, precisó una fuente judicial.

El niño, por su parte, ha sido derivado a un centro social ya que su madre no estaba en París en el momento de los hechos.