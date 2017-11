«Se incita a la violencia como a las drogas» Omar Saif Ghobash. Abajo, su padre, Saif Ghobash, con Kurt Waldheim, secretario de la ONU en los 70. El embajador de Emiratos Árabes en Rusia, cuyo padre fue víctima de un atentado, publica un libro dirigido a su hijo para evitar que caiga en manos de fanáticos islamistas. «No veo peligro inminente, pero tengo un ojo abierto» ISABEL IBÁÑEZ Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:49

Cartas a un joven musulmán' (Seix Barral) se articula en forma de misivas a su hijo mayor, de 17 años (tiene otro de 13). Omar Saif Ghobash, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Rusia, trata de dar respuesta en su libro a los dilemas que las personas de su religión experimentan al crecer y ofrece una alternativa a «las voces cada vez más abundantes de los clérigos agresivos que retratan el Islam como una religión que aspira al poder por la violencia». Su padre fue asesinado por un terrorista en 1977. Él tenía 6 años y esta pérdida le marcó de por vida.

En la primera carta, recuerda un episodio de la infancia de su hijo Saif. «Volviste del colegio explicándome lo que yo tenía que hacer para ser 'buen musulmán'. Tu profesor de árabe y el de estudios religiosos tenían una idea mejor de lo que significaba ser musulmán. Te volviste un poco agresivo y empecé a darme cuenta de que tu madre y yo no éramos los únicos que estábamos educándote. Me entró el pánico. Te imaginé fugándote a Siria para combatir (...). Te vi cortando con nosotros, con tu familia, porque no éramos suficientemente estrictos como musulmanes, según los criterios de tus profesores, por llamarlos de alguna manera. Me entraron muchas ganas de plantarme en tu colegio y pegarles un buen puñetazo...». No lo hizo, prefirió dialogar con su pequeño.

- Muchos se sorprenden al saber que tienen hijos terroristas.

- Me pregunto si están al tanto de lo que sucede en sus mentes, son seres humanos independientes desde muy pronto. Lo descubrí con mis hijos. Los niños buscan formas de dar sentido al mundo. Si como padres no nos tomamos el tiempo para ayudarlos a construir una cosmovisión sana, hay muchos dispuestos a hacerlo.

- En Occidente los padres afrontan el miedo a la droga. Ustedes, a la violencia. ¿Son similares?

- La incitación a la violencia se realiza como si fuera droga o alcohol. Pienso en la época en la que yo era muy devoto y estaba obsesionado con la violencia y segregación de la sociedad no musulmana. Experimenté mucha adrenalina y una especie de intoxicación sagrada. Debemos reconocer los procesos bioquímicos implicados en lo que otros describirían como una experiencia espiritual.

- ¿Alguna vez pensó en abrazar la violencia?

- Cuando tenía 12 años, caí bajo la influencia de narraciones religiosas que glorificaban la violencia. Estaba relacionado con la fe, la fuerza, la virilidad y la idea de una religión conquistadora. Estas ideas me dieron poder por un tiempo corto, pero a los 14 chocaron con las preocupaciones típicas de un adolescente y desaparecieron.

- ¿Ha leído el libro su hijo?

- Está cargando con sus estudios, sus deportes y un negocio que ha montado. Está por delante de mí en muchos de los problemas que planteo en mi libro.

- ¿Ve a sus hijos en peligro real de radicalización?

- No inminente, pero tengo un ojo abierto. Los significados pueden desintegrarse rápidamente en el extraño mundo en que vivimos.

Carta a la hija que no tiene

- ¿Qué diría al joven que mató a su padre?

- Fue ejecutado después de su juicio. A menudo he pensado en él. Cuando era niño comprendí que la venganza era necesaria contra este criminal. Luego quise entender qué hacía que un joven empuñara un arma para matar. Recuerdo haber leído que su madre condenó su acción y me sorprendió pensar que tenía una madre. El asesino se convirtió en otro ser humano: equivocado, estúpido, irracional, idealista a su manera. Al principio me sentí muy incómodo con estas ideas. Ahora me pregunto cómo fue su infancia, qué aprendió, qué habría hecho con su vida...

- No tiene hijas, pero si las tuviera, ¿qué carta les escribiría? Me refiero al machismo que muchos musulmanes defienden respaldados por una interpretación del Islam y sus tradiciones.

- A menudo pienso sobre ello. El tema de mi libro es la conexión entre la individualidad y la responsabilidad moral. Ambos se basan en la idea de la libertad. Si tuviera una hija, le diría que fuera dura y despiadada en la búsqueda de la vida que elija, que fuera insistente sobre el derecho a ser libre en sus elecciones. Muchos en el mundo árabe creemos en una vida diferente para las mujeres. Los cambios están llegando.

- ¿Está amenazado por el libro?

- Lo escribí en inglés y en árabe no se ha publicado aún. Me puedo imaginar que molestará a algunos.