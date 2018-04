CAPELA DOS OSSOS (Faro, Portugal) | Inaugurada en 1816 y con los huesos de 1.000 monjes Carmelitas. Está ubicada detrás de la iglesia de Nossa Senhora do Carmo y tiene nada menos que 1245 calaveras.

IGLESIAS DE SAN BERNARDINO ALLE OSSA (Milán, Italia) | Se contruyó en 1269 junto a una sala para recoger los huesos que ya no cabían en el cementerio de la Iglesia de Santo Stefano Maggiore. También decidieron aprovechar el espacio y usar los cadáveres como instrumento decorativo.

OSARIO DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA (Valladolid, España) | Esta iglesia románica del siglo XII también cuenta con un rincón decorado a base de cráneos de más de 3000 monjes y esqueletos depositados desde los siglos XIII al XVIII. En una de sus paredes se puede leer lo siguiente: «Como te ves, yo me ví. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás».